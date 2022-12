Het grote financiële probleem van Anderlecht? De loonkosten, die bijna even hoog zijn als die van Club Brugge

Anderlecht heeft dit seizoen nog eens 1,3 miljoen euro winst gemaakt, maar dat komt vooral omdat Marc Coucke de schulden liet vallen en de aandeelhouders een kapitaalsverhoging doorvoerden. Het operationeel verlies bedraagt 27,5 miljoen euro. Waar zit dan het grote probleem? Makkelijk te vinden...

Anderlecht heeft nog steeds een personeelskost van om en bij de 49 miljoen euro. Dan gaat het natuurlijk vooral over spelerslonen. Ter vergelijking: Club Brugge heeft een personeelskost van 56 miljoen, maar de spelerskern is qua absolute marktwaarde wel 93 miljoen meer waard. Toppers als Simon Mignolet en Hans Vanaken zijn grootverdieners, maar zorgen met hun prestaties wel dat er geld in het laatje komt.

Bij Anderlecht zijn de spelerslonen ingeperkt, maar er zijn er nog een groot deel die meer dan 1 miljoen verdienen. Met een uitschieter als Adrien Trebel natuurlijk, die rond de 2,7 miljoen per jaar verdient. Da's natuurlijk problematisch als de sportieve successen niet volgen. Club heeft bijvoorbeeld al 34 miljoen verdiend in de Champions League dit seizoen. Dat zorgt ervoor dat ze een aardig spaarpotje kunnen opbouwen.

Hun omzet ligt rond de 83 miljoen euro, terwijl dat van Anderlecht op 38 miljoen ligt. Als je loonkosten hoger zijn dan je omzet, heb je natuurlijk een probleem. Er gaat niet elk jaar een kapitaalsverhoging worden goedgekeurd en Marc Coucke en Joris Ide gaan niet voor Sinterklaas blijven spelen. Er moet dus nog stevig gesnoeid worden. Dat zal ook CEO Sports Jesper Fredberg al meegekregen hebben.

Die moet deze winter proberen een spits te halen die meer kan bijbrengen dan Esposito, maar met een beperkt budget. Bonne chance!