Analist niet mals: "Cristiano Ronaldo of Kevin De Bruyne hadden voorbeeld aan hem moeten nemen"

Het WK in Qatar werd niet voor alle vedetten een topeditie, terwijl anderen er wel in slaagden om de finale te halen.

Analist Philippe Albert moet niet lang twijfelen om zijn favoriete speler van het WK in Qatar aan te duiden. Zonder aarzeling kiest hij voor Lionel Messi.

“En in zekere zin is het gewoon een bevestiging, want sinds het begin van zijn seizoen bij PSG had ik het gevoel dat hij alleen dit WK, zijn laatste kans om het te winnen, in gedachten had”, klinkt het in La Capitale.

Albert noemt het geen missie van de Argentijn, maar wel een opvallende opdracht. “Het is geen geheim dat dit Argentinië in niets lijkt op dat van 1978 of 1986. Messi staat er alleen voor en toch valt hij op een onthutsende manier op.”

“Hij maakte deel uit van het succes van zijn team in termen van doelpunten en spel en dat is pure klasse. Wat een zelfopoffering! Cristiano Ronaldo of Kevin De Bruyne hadden een voorbeeld aan hem moeten nemen, zo simpel is het.”