Vrancken hoopt dat Genk op elan doorgaat: "Het is niet ideaal, maar we wisten het op voorhand"

Wouter Vrancken heeft met Genk een goeie stage achter de rug. De trainer had het natuurlijk liever anders gezien, aangezien Genk in een goeie flow zat.

"Het was bijna een mini-voorbereiding zoals op een nieuw seizoen", zegt Vrancken bij Sporza. "Ik ga niet zeggen dat we van nul opnieuw moet beginnen, maar toch. Het is niet ideaal, maar we wisten het op voorhand. Hoe dan ook is het belangrijk om goed te herbeginnen in de competitie."

Nu is het zaak om weer op hetzelfde niveau te herbeginnen tegen Anderlecht. "Op vlak van werkethiek doen we gewoon verder, ja. Op de eerste trainingen zie je de bereidwilligheid bij iedereen. De resultaten, die heb je nooit in de hand. Maar daarvoor werken we hard."