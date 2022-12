Standard-sterkhouder (ex-Gent) wordt al genoemd bij ... Anderlecht: "Dat zou een heel slecht idee zijn"

Het is hommeles in de Vurige Stede, waar een sterkhouder niet langer bij de club zal blijven. En dus is het de vraag: waar trekt hij heen?

Er werd de voorbije weken onderhandeld door Standard met Nicolas Raskin, sterkhouder op het middenveld bij de Rouches. Het water tussen beide partijen blijkt echter te diep, waardoor het er naar uit ziet dat het einde verhaal is voor Raskin bij Standard. Op de sociale media gonst het al van de geruchten dat de 21-jarige middenvelder een terugkeer naar Anderlecht zou moeten overwegen. Buitenland? "Dat zou zeker geen goed idee zijn", klinkt het bij monde van Pascal Scime in Complètement Foot. "Hij moet goed nadenken over zijn volgende keuze." In het verleden was Raskin al eens enkele jaren actief bij de jeugd van Anderlecht, terwijl hij ook bij AA Gent al speelde. De meest logische stap lijkt nu het buitenland - of toch nog een doorbraak in Luik.