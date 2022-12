Moet Anderlecht het in 2023 zonder Fabio Silva doen? "Als Wolverhampton me terugroept heb ik het hier alleszins goed gedaan"

Fabio Silva is de aanvaller die RSC Anderlecht ook na de WK-break aan doelpunten zal moeten helpen. Althans: als hij in januari niet wordt teruggeroepen door Wolverhamton Wanderers...

RSC Anderlecht heeft dan wel alle vertrouwen dat Wolverhampton Wanderers de Portugees niet zomaar kan komen opeisen, maar over het Kanaal behoort die piste wél tot de mogelijkheden. The Wolves kamperen op een allerlaatste plaats in de Premier League. Met andere woorden: iedere kwaliteitsinjectie is welkom.

"Ik kan echt niet antwoorden op de vraag waar mijn toekomst in januari ligt", haalt Fabio Silva de schouders op in La Dernière Heure. "Ik weet wel dat ik het bij Anderlecht goed gedaan heb als Wolverhampton me effectief terug komt halen. Maar nogmaals: ik heb geen controle over de situatie."

Julien Lopetegui moet de scheve situatie in Wolverhampton rechttrekken. "Ik sta continu in contact met mensen van de club, maar de nieuwe coach heeft me nog niet gebeld. Maar ik ben nog steeds een speler van Anderlecht. Ik wil de club helpen om terug bovenaan het klassement te komen."