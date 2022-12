Blijft Anderlecht ermee zitten? Geen akkoord met Inter over contract van Esposito

't Is blijkbaar allemaal niet zo simpel als het lijkt. Sebastiano Esposito pakte - zonder toelating van Anderlecht - al voor de laatste match voor de WK-break het vliegtuig naar Italië. De spits leek dus niet meer terug te komen, maar dat verandert misschien wel nog.

Want Anderlecht vindt momenteel geen akkoord over het verbreken van zijn huurcontract. Esposito werd voor één jaar gehuurd, maar momenteel is er weinig interesse van andere clubs om hem voor een half jaar over te nemen van Inter, dat nog altijd in hem gelooft.

Hij traint individueel in Milaan, maar moet een club vinden voor het einde van de transferperiode. Als er geen interesse blijkt te zijn, is de kans bestaande dat Inter hem terugstuurt naar Anderlecht om zijn contract uit te doen.