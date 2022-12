'Standard krijgt kans om ex-speler terug te nemen, maar weigert aanbod'

Standard heeft aardig wat vraagstukken op te lossen tijdens de wintermercato. Een inkomende transfer heeft het echter al afgeblokt.

Nu ook Nicolas Raskin door Standard in navolging van Selim Amallah naar de B-kern doorverwezen werd is het uitkijken of de Rouches versterking binnenhalen.

Ronny Deila denkt in de eerste plaats aan Steven Alzate om de rol van Raskin over te nemen, zo liet hij weten aan La Dernière Heure.

De club kreeg ook de kans om Hugo Siquet terug te nemen. Hij komt niet meer aan de bak bij Freiburg. De Rouches hadden echter geen zin in de deal. De club is tevreden met Fossey.