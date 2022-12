Amerikaanse miljonairs uit Premier League jagen op Belgische clubs als satellietploeg: Chelsea en Bournemouth al duidelijk

De Amerikaanse eigenaars van een paar Premier League-clubs zijn op zoek naar satellietclubs en daarbij komen ze weer in België uit. Een paar van onze eersteklassers zijn al maanden/jaren op zoek naar vers kapitaal en dat zou dus wel eens kunnen gebeuren.

Zien we straks nog meer Belgische clubs in handen van Amerikaanse miljonairs? De eigenaars van Chelsea en Bournemouth zijn alvast op zoek naar een Belgische club die ze kunnen omvormen tot satellietclub, waar ze jonge spelers kunnen stallen, weet HLN. En er zijn er wel een paar die daar voor openstaan. KV Kortrijk bijvoorbeeld, of Eupen.

Ze willen in België jonge spelers opleiden en ervaring laten opdoen om dan te verkopen of in hun eigen ploeg te integreren. Bournemouth-eigenaar Bill Foley liet zich in een interview ontvallen dat hij in gesprek is met een Belgische club uit eerste klasse. Foley rondde vorige week de overname van Premier League-club AFC Bournemouth af. Met zijn ‘Black Knight Sports & Entertainment’-bedrijf legde hij meer dan 150 miljoen euro op tafel. "We zijn op dit moment aan het onderhandelen met twee clubs”, zei Foley in een interview. “We zitten in ‘exclusieve’ onderhandelingen op dit moment. Eén Ligue 1-team, en één Belgische eersteklasser."

Maar ook Chelsea, waar Ted Boehly de plak zwaait, is op zoek naar een stek waar hij zijn supertalenten kan stallen en waar ze ook meer kans maken op een werkvergunning voor Engeland.