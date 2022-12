Fabio Silva heeft raad voor zijn maatje: "Ik hoop dat Sebastiano nog eens nadenkt over zijn toekomst"

Een maand geleden verdween Sebastiano Esposito met de noorderzon bij Anderlecht. De Italiaanse spits stapte het vliegtuig op richting Milaan en had niet de intentie om terug te keren. Zijn maatje, Fabio Silva, vraagt om daar toch nog eens over na te denken.

Esposito heeft immers nog steeds een contract bij Anderlecht en Inter heeft geen andere opties. “Ik bel nog dikwijls met hem en probeer zijn kant van het verhaal te begrijpen", aldus Silva in Het Nieuwsblad. "Seba was naar hier gekomen met de ambitie om elke wedstrijd te spelen. Felice Mazzu sprak Ita­liaans, ze hadden een goeie klik en toch belandde hij op de bank."

"In die zin snap ik zijn frustratie wel, maar in het voetbal loopt niet alles zoals je het zelf plant. Vorig seizoen werd de Portugees Bruno Lage bijvoorbeeld coach van Wolverhampton en zijn broer was nog mijn jeugdcoach geweest bij Benfica. Ik dacht toen ook dat ik veel minuten ging maken. Helaas. Maar ik hoop dat Seba nog eens nadenkt over zijn ­toekomst."

Silva heeft dus nog steeds hoop dat hij er straks terug staat. “We zien wel wat Seba straks beslist. Hij heeft alleszins ongelofelijke technische kwaliteiten. Zo begreep hij mijn looplijnen op training zonder dat we elkaar hoefden aan te kijken. Alleen hebben we hier heel weinig wedstrijden samengespeeld."