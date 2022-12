Gent-middenvelder is er na maanden blessureleed weer bij: "Soms vroeg ik me tijdens de opwarming af hoe ik in godsnaam zou kunnen spelen"

KAA Gent kan weer rekenen op Julien De Sart, die op stage in Spanje zijn conditie opkrikte na zijn zware blessure en twee operaties. Hein Vanhaezebrouck benoemde hem al als sleutelspeler en dus hoopt de middenvelder dat hij straks gewoon weer in de basis staat.

De 27-jarige middenvelder werd gemist bij Gent, maar de laatste zes maanden waren niet makkelijk voor hem. Na de competitie liet hij zich opereren aan een pubalgie, maar daarmee was het probleem niet opgelost. “We dachten dat die operatie aan de buikspieren zou volstaan, maar helaas bleken de adductoren het grootste probleem", vertelt hij nu in Het Nieuwsblad.

"Ik speelde vorig seizoen al met pijn. Het begon in september en heb toen ook vaak een inspuiting gekregen. Soms vroeg ik me tijdens de opwarming af hoe ik in godsnaam zou kunnen spelen. Dat was niet makkelijk.”

Een tweede operatie drong zich op en dat kwam hard aan. "Zeker omdat ik na afloop nog niet meteen pijnvrij was. Nu voel ik me bevrijd, hoewel ik soms nog wat pijn ervaar. Nu moet ik me gewoon wat meer opwarmen. Ik ben er 27, dan ken je je lichaam wel. Het was ook de eerste keer dat ik zo lang geblesseerd was, op mijn leeftijd was dat toch even wennen. Ik moet nu gewoon luisteren naar mijn lichaam. Normaal gezien zal het ook beter gaan als het wat warmer wordt."