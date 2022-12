Lang voor rechtbank, advocaat moet het uitleggen: "En wat doet uw cliënt precies van werk?"

Noa Lang van Club Brugge werd op 19 februari geflitst in Heist. Hij reed 119 kilometer per uur waar hij slechts 70 mocht.

Noa Lang moest voor de politierechter verschijnen, maar liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat. De naam van Lang was de vrouwelijke rechter echter onbekend.

“Wat doet uw cliënt precies van werk?”, vroeg ze aan de advocaat. “Hij is voetballer”, citeert Het Nieuwsblad hem. “Hij was die dag te laat vertrokken naar een training en maakte de foute beslissing om het gaspedaal in te duwen.”

De advocaat van Lang wou een rijverbod in de weekends, maar daar ging de rechter niet op in. Ze veroordeelde Lang tot een rijverbod van acht dagen. Hij kreeg een boete van 600 euro, waarvan de helft effectief.