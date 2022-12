Opmerkelijk: Lapoussin niet in selectie van Union na dronken rijden: "Hij zal ook verkeersslachtoffers moeten ontmoeten"

Geen Loïc Lapoussin in de bekerwedstrijd van Union tegen Oostende. De flankaanvaller is disciplinair gestraft door zijn club nadat hij dronken uit het verkeer werd gehaald.

Lapoussin werd op zondag 4 december tegengehouden door de politie en maakte heel wat misbaar toen hem gevraagd werd mee te gaan naar bureau. Uiteindelijk werd hij opgepakt en mocht hij in de namiddag het politiekantoor verlaten. Maar Union liet al weten dat ze het niet blauwblauw gingen laten. En dat is nu ook gebeurd.

"Nee, Loïc is er vandaag niet bij. Dat maakt deel uit van zijn straf", gaf Karel Geraerts voor de match te kennen. "Wij tillen hier binnen de club heel zwaar aan. Loïc zal ook verkeersslachtoffers moeten ontmoeten en met hen praten. We hopen dat het zo doordringt."

Maar verder wil Geraerts het ook in perspectief plaatsen. "Loïc heeft een zware fout gemaakt en dat weet hij ook. Maar ik wil ook benadrukken dat hij een goed mens is en de eerste is om met de fans te gaan praten. Als hij zijn straf heeft uitgezeten ben ik ook niet de mens die daar nog verder op gaat doorgaan. Hij krijgt weer zijn kans."