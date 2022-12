Vrancken wil El Khannouss opstellen tegen RSC Anderlecht: "Dat zal mijn keuze bepalen"

Woensdagavond spelen KRC Genk en RSC Anderlecht in de achtste finale van de Croky Cup tegen elkaar.

Wouter Vrancken wil de 18-jarige Bilal El Khannouss heel graag opstellen in die wedstrijd. Dat wordt geen sinecure, want pas vandaag worden de spelers in Marokko verwacht.

De Marokkaanse spelers worden vandaag in de hoofdstad Rabat ontvangen. Ze rijden in open bussen door de stad en brengen een bezoek aan de koning.

Vrancken gelooft er nog in dat hij El Khannouss kan opstellen tegen Anderlecht. “Hij heeft zaterdag een uur gespeeld, dat is een goeie zaak. Afwachten nu wanneer en in welke toestand hij weer in Genk arriveert. We zullen hem enkele tests laten afleggen, die bepalend zijn voor mijn keuze”, klinkt het in Het Nieuwsblad.