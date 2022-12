Knieblessure van Anderlecht-talent dan toch zwaarder dan verwacht: zijn seizoen zit erop

De verdediger blesseerde zich in een oefenmatch.

Er was al bekend dat RSCA Futures verdediger Ethan Butera (16) zich had geblesseerd tijdens een oefenmatch van Anderlecht tegen Rakow Częstochowa op het oefenkamp in Kreta.

Butera blesseerde zich aan zijn knie en moest een operatie ondergaan. Die blijkt nu toch ernstige gevolgen te hebben, want het seizoen van Butera zou er hoogstwaarschijnlijk opzitten. Hij is aan een intensieve begonnen na zijn operatie, dat meldt Anderlecht op de clubwebsite.

Butera staat bekend als een talent en speelde al veertien matchen bij de RSCA Futures dit jaar. Hij werd door zijn sterke prestaties beloond met een plekje bij de A-kern op het oefenkamp. Butera zal volgend seizoen wellicht de overgang maken naar het eerste elftal.