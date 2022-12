Stroeykens duidelijk over zijn toekomst: "Eerst het sportieve, dan het financiële"

Mario Stroeykens voelt zich goed in zijn vel bij RSC Anderlecht en tekende daardoor onlangs ook bij tot 2024.

Voor Stroeykens, ook al kan hij kiezen voor Congo, zijn de Rode Duivels de enige keuze. “Ik ben hier geboren, ik ben hier naar school gegaan en ik draag de Belgische kleuren al sinds de U15. Dus ik zie geen reden om naar Congo te gaan”, is hij duidelijk bij La Dernière Heure.

“Ik kreeg te horen dat Roberto Martinez mij had opgenomen in zijn shortlist van 55 duivels voor Qatar, evenals Julien Duranville: ik was blij, het is een bewijs dat ze aan ons denken. Het was vooral een signaal voor de toekomst, denk ik. Nu geselecteerd worden zou waarschijnlijk te vroeg zijn geweest.”

Alles op zijn eigen tempo beleven is het motto van Stroeykens. “Ik doe de dingen liever niet overhaast. Zo heb ik het altijd gedaan: een geleidelijk plan opstellen, met eerst sportieve doelstellingen. Ik heb net mijn contract bij Anderlecht verlengd en dit was de rode draad van de discussies: eerst het sportieve, dan het financiële.”