Is een transfer deze winter dan toch een optie? 'Hazard krijgt plots héél leuk aanbod onder de neus geduwd'

Real Madrid wil Eden Hazard in januari naar de uitgang begeleiden. En er dient zich een leuk avontuur aan. De voormalige aanvoerder van de Rode Duivels heeft een aanbieding uit de MLS in de schuif liggen.

Newcastle United en Galatasaray SK deden al navraag naar de voorwaarden van Eden Hazard, maar de voormalige Rode Duivel - het blijft toch vreemd om dit zo te moeten neerpennen - liet al verstaan dat een winters vertrek uit Madrid geen optie is.

Marca weet echter dat de kaarten ondertussen anders geschud zijn. Diverse teams uit de MLS - Los Angeles FC en Inter Miami FC worden alvast genoemd - zijn geïnteresseerd om Hazard binnen te halen. En jawel, ook de speler zelf heeft oren naar zo’n idee.

Photonews

Hazard zou over de Grote Plas immers één van de grote sterren worden in een competitie die lucratief is én waar het tempo lager ligt dan in de Europese topcompetities. Ook niet te onderschatten: Real Madrid wil héél graag meewerken aan een verhuis.