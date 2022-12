Hoefkens voorlopig buiten schot? Crisisberaad achter de rug op Jan Breydel

Het stormt bij Club Brugge. Betaalt trainer Carl Hoefkens het gelag voor de wanprestatie in de beker, nadat blauw-zwart ook in de competitie tot dusver aanmodderde?

De zware thuisnederlaag tegen Sint-Truiden (1-4) is dus ook in de bestuurskamer hard aangekomen. En dus was het donderdag crisisberaad in Brugge.

Crisisberaad

De spelers bleven thuis, bestuur en trainer spraken met elkaar. Een ontslag van Hoefkens is niet langer ondenkbaar, want er werd eigenlijk een overwinning verwacht in de resterende twee wedstrijden van 2022.

Toch zou een ontslag volgens VTM momenteel nog niet aan de orde zijn, al is de laatste wedstrijd van het jaar maandag tegen OH Leuven nu nog belangrijker.