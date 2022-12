Alioune Ndour kijkt na de bekerzege verder naar de strijd om het behoud

Alioune Ndour was de bekerheld tegen Deinze. Al verlegde hij snel de focus terug naar de competitie.

Met 2 doelpunten zorgde Alioune Ndour voor de 1-2-zege in de beker tegen Deinze. Dat was een opsteker voor hem, want hij had het de voorbije maanden niet altijd onder de markt bij Zulte-Waregem.

Ook was het een opsteker voor Essevee. Ze stootten door naar de kwartfinales van de beker en dat terwijl ze in volle degradatiestrijd zijn. Dinsdag volgt een nieuwe wedstrijd in en tegen Sint-Truiden.

Bij Ndour ligt de focus al bij die wedstrijd. De wedstrijd is op kunstgras en Ndour vertelde aan Het Nieuwsblad dat hij daar niet zo'n fan van is. Maar volgens hem mag kunstgras geen excuus zijn, want tijdens WK-break speelden ze alleen maar op kunstgras. Ndour wil tegen Sint-Truiden vooral een goed resultaat neerzetten en met een goed gevoel het jaar afsluiten.