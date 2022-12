Marc Brys is op zijn hoede voor het duel tegen Club Brugge: "Ze gaan iets willen rechtzetten na hun uitschakeling in de Beker van België"

Op tweede kerstdag kijken OH Leuven en Club Brugge elkaar in de ogen. Beide ploegen willen iets rechtzetten na hun uitschakeling in de Croky Cup. Dit verwacht Marc Brys toch al zeker.

“Een wedstrijd spelen in het Jan Breydelstadion tegen Club Brugge is nooit gemakkelijk,” opent de Leuvense coach op de website van OH Leuven. “Maar nu ben ik nog meer op mijn hoede. Ze gaan iets willen rechtzetten na hun uitschakeling in de Beker van België. Maar ook wij werden uitgeschakeld en ik verwacht ook van mijn jongens een reactie. En STVV heeft aangetoond dat het niet onmogelijk is om iets te rapen in het Jan Breydelstadion.”

Voor de spelers zal er niet veel gefeest worden dit kerstweekend. Al verwacht Marc Brys wel dat kerst met de familie zal gevierd worden. “Het is belangrijk om deze feestdag te vieren samen met je familie. En mijn groep is professioneel genoeg om te beseffen wat kan en wat niet. We gaan daarnaast ook gewoon blijven trainen, zodat we fysiek en mentaal klaar zijn voor de wedstrijd tegen Club Brugge,” besluit Marc Brys.