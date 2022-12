Kevin De Bruyne was tegen Liverpool een van de uitblinkers in de 3-2-zege. Na de wedstrijd was er opnieuw lof van Pep Guardiola.

Met 2 assist leidde Kevin De Bruyne Manchester City naar de zege in de League Cup. In de Engelse pers kreeg hij daarvoor lof. Ze zagen een heuse transformatie na een slecht WK.

Ook Pep Guardiola wou het een en ander over De Bruyne kwijt. "Om het juiste vuur in zichzelf te vinden, moet hij gewoon een beetje chagrijnig of overstuur zijn", vertelde de trainer na de wedstrijd aan de pers. "Dan komt er een enorme energie in hem vrij."

"En als dat gebeurt, wat een speler. Zijn looplijnen, zijn rechtervoet, zijn assists en eens een doelpuntje meepikken. Hij is meer dan een speler", ging Guardiola verder. "Ik weet dat het niet gemakkelijk is om zulke prestaties elke 3 dagen te leveren, maar tegen Liverpool had hij iets in zich dat zei: 'Ik wil vechten.' En als dat gebeurt, is het meneer Kevin De Bruyne."