Scheidsrechter Lothar D'Hondt gaat zich op het internationale toneel tonen

Lothar D'Hondt is één van de beste Belgische scheidsrechter en krijgt nu een mooie bekroning van de FIFA.

Lothar D'Hondt maakte zelf bekend dat hij in 2023 internationaal scheidsrechter zal worden voor FIFA. "Ik ben immens trots om de FIFA lijst als Internationaal Scheidsrechter vanaf 2023 te vervoegen en om België te vertegenwoordigen op het internationaal toneel", schrijft D'Hondt op zijn LinkedIn pagina.

Een paar dagen geleden was hij nog de scheidsrechter in de bekerduel tussen Club Brugge en STVV waarin de bezoekers met 1-4 wonnen. Hij floot dit seizoen al 16 wedstrijden in de Jupiler Pro League.

d