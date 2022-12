Union kreeg een ruwe diamant van Brighton, maar die begint steeds meer te schitteren: "Droom is de Premier League, maar nu telt enkel Union"

Simon Adingra was dinsdagavond beslissend tegen KV Oostende. De huurling van Brighton scoorde nu al drie keer in twee wedstrijden in de Beker en ook in de competitie zit hij al aan vijf. Talentje!

De 20-jarige Ivoriaan doet waarvoor hij gekomen is: progressie maken. "Ik zat niet zo goed in de wedstrijd. Het was een beetje moeilijk om na anderhalve maand niet te spelen opnieuw te beginnen. Maar beetje bij beetje komt het terug", zei Adingra.

Adingra stond dit keer aan zijn linkerkant zonder Loic Lapoussin, geschorst door de club. "Hem naast me hebben helpt me ook om vooruitgang te boeken. Het was een beetje moeilijker zonder hem, want we kunnen het heel goed vinden, met Loic en met het hele team."

De Ivoriaanse vleugelspeler kon wel beslissend zijn. "Het doel is nog steeds om zoveel mogelijk voor het team te doen. Of ik nu rechts, links of vooraan speel, het maakt niet uit. Ook al voel ik me beter aan de linkerkant."

Ondanks zijn uitstekende prestaties sinds het begin van het seizoen - hij heeft 8 goals en 7 assists in alle competities - wil de 20-jarige op huurbasis van Brighton geen etappes overslaan en concentreert hij zich op zijn huidige missie. "Het is mijn droom om in de Premier League te spelen. Maar voor nu is Union een goede stap. Het helpt me nog steeds om te groeien."