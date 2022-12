Engeland ontdekt 'beste 'night club' in een voetbalstadion en het is bij Belgische eersteklasser: "Ik heb de beste voetbalclub ter wereld gevonden!"

De Britse tabloid The Sun heeft op zijn website een volledig artikel gewijd aan KV Oostende. Niet voor wat er op het veld gebeurt, maar wel ernaast. Meer bepaald de nachtclub die opengaat na de wedstrijden.

Het is dankzij tiktokker Robdidatittok dat nu ook Engeland ontdekt wat er na wedstrijden gebeurt in de Diaz Arena. De groundhopper bezocht Oostende en werd verliefd nadat hij op het feestje terecht kwam. De club blijft open tot 5u 's ochtends en veel mensen blijven er plakken. "Je zal niet geloven wat er gebeurt nadat de match gedaan is", schreef hij op zijn kanaal. "Oostende ligt in België en de club is gewoon klasse. De fans zijn gek - ze stoppen niet met zingen. Na de match, winnen, verliezen of gelijk, verandert één van de tribunes in een nachtclub. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Neem een vlucht en kom hen zien."

De nachtclub, gehost door KVO Arena Events, is enorm populair en wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Zo kunnen er ook bruiloften, recepties of business meetings doorgaan. De post werd opgemerkt door The Sun en die hebben dat groot op hun website gezet.

De match die Robdidatiktok ging bekijken, was dan nog eentje waar Sergio Quizquater achteraf kwam optreden... Kwestie van direct de Belgische cultuur te leren kennen.