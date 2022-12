Union SG verdient gewoon om 'Sportploeg van het Jaar' te worden, als tweede voetbalclub ooit

Union beleefde dit jaar een sprookje en kan de de 'Sportploeg van het Jaar' worden.

Union SG zit bij de laatste drie genomineerden om ‘Sportploeg van het Jaar’ te worden. Een eer die niet veel voetbalploegen krijgen. Sinds de prijs wordt uitgereikt in 1997 won nog maar één voetbalclub de prijs, Anderlecht in 2000. De Rode Duivels wonnen ook in 2013 en 2014, maar moesten in 2018 na hun brons op het WK de prijs laten aan de hockeymannen die wereldkampioen werden.

Voetballers worden op zo’n sportgala dan ook niet veel verkozen. De ‘Sportman van het Jaar’ ging nog maar drie keer naar een voetballer sinds de prijs in 1967 ontstond, namelijk Courtois in 2014, De Bruyne in 2015 en Hazard in 2018. Dit jaar zit er opnieuw geen voetballer bij de laatste drie.

Sprookje verdient een beloning

Maar Union dus. De ploeg uit het Brusselse beleefde dit jaar een sprookje als promovendus en greep op het allerlaatste nippertje naast de landstitel. En het bevestigt in het nieuwe seizoen gewoon weer, het overwintert Europees zelfs als groepswinnaar. Door het vertrek van een aantal sterkhouders was bevestigen misschien nog moeilijker. Union verdient die prijs gewoon, omdat zo’n verhalen in het voetbal gewoon uitzonderlijker zijn.

De meeste concurrentie krijgt Union op 6 januari wellicht van de Belgian Tornados die dit jaar drie medailles pakten (goud WK indoor, brons WK, zilver EK) en zo één van hun beste jaren ooit beleefden. De Belgische wielerploeg op het WK plaveide dan wel de weg voor Evenepoel, heel veel werk of onmogelijke dingen hebben ze niet gedaan. De Tornados wonnen de prijs al drie keer en gaan dat later wellicht nog wel doen, Union is uniek in het hedendaagse voetbal en zal zich niet snel meer herhalen. Daarom zou het die prijs verdienen.