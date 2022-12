Verdediger van Cercle Brugge had interessante gesprekken met Philippe Clement over Monaco

Jesper Daland kan al enige tijd op belangstelling van Monaco rekenen. Op stage had hij interessante gesprekken met Monaco-trainer Philippe Clement

Centraal achterin is Jesper Daland niet weg te denken bij Cercle Brugge. Hij speelde dit seizoen quasi alle wedstrijden volledig. Hij ontwikkelde zich verder als speler en na 18 maanden Cercle lijkt hij volgens sportief directeur Carlos Avina klaar voor de volgende stap.

Daland geniet al enkele weken interesse van Monaco en op stage mocht hij al meetrainen met de moederclub van Cercle. Zelf klonk hij daarover enthousiast bij Het Nieuwsblad. Zo vertelde hij dat hij enkele interessante gesprekken met Philippe Clement had gehad. Ook voelde Daland zich er enorm welkom en het voelde voor hem aan als een stap in de goede richting.

Mogelijk is de 22-jarige Noor in de winter weg en kiest hij voor Monaco. Maar eerst is er nog de wedstrijd op KV Mechelen. Mogelijk wordt dat zijn laatste wedstrijd voor Cercle.