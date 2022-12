Paul Onuachu duidt al zijn opvolger voor de Gouden Schoen aan

Het is nog een maand tot de verkiezing van de Gouden Schoen, maar Paul Onuachu heeft nu al zijn opvolger aangeduid.

In januari kreeg Paul Onuachu de Gouden Schoen. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat hij dat verrassend vond. Hij was er toen van overtuigd dat Charles De Ketelaere die zou winnen.

Over een maand wordt de Gouden Schoen opnieuw uitgereikt. Volgens Onuachu is Simon Mignolet de grote favoriet om hem op te volgen. Mignolet heeft volgens de spits van RC Genk een goed jaar achter de rug. Wat ook in zijn voordeel speelt, is dat Mignolet veel punten voor Club Brugge heeft gepakt.

Een andere kanshebber voor Onuachu is Tarik Tissoudali. Al vreest Onuachu dat zijn knieblessure zijn eindresultat te fel zal beïnvloeden.

Zelf denkt Onuachu de Gouden Schoen niet te winnen. Volgens hem is een 2e plaats het hoogst haalbare.