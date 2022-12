Adrien Trebel over foute relatie met Vincent Kompany: "Kan mezelf niks verwijten"

Vorig seizoen belandde Adrien Trebel in de B-kern van Anderlecht. Ondertussen is hij een belangrijke pion voor paarswit.

Trebel wil niet lang blijven stilstaan bij wat gebeurde. “Ook dat maakt deel uit van het voetbal, helaas. Ik neem niemand iets kwalijk. Soms heeft een trainer het gewoon niet voor jou, c'est la vie”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Tegen een man als Kompany kon hij immers niet op. “Als speler heb je de beslissingen van een trainer te accepteren, ook al ben je het er niet mee eens. Maar we hebben wel altijd kunnen praten. Uiteindelijk zijn we elk onze eigen weg gegaan. Maar als we elkaar tegenkomen op straat, slaan we zeker een praatje.”

Wat er precies fout liep wil hij nog altijd niet concreet bij naam noemen. “Er zijn dingen gebeurd die ik niet kon accepteren. Dat heeft met mijn persoonlijkheid en mijn opvoeding te maken. Ik had graag beoordeeld geweest op mijn prestaties op het veld en wat ik de ploeg kon bijbrengen.”

“In heel dit verhaal is voor mij het belangrijkste dat ik mezelf niets kan verwijten. En nogmaals: voor de rest is er niets blijven hangen. D'ailleurs, ik wil Kompany's assistent, Craig Bellamy nog eens bedanken. Zelfs bij de U23 heeft hij me altijd behandeld als een speler van de A-ploeg.”