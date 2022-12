Ceulemans ziet wat crisissfeertje gecreëerd heeft bij Club Brugge: "Dat zijn toestanden die ze niet gewend zijn"

Er staat druk op de wedstrijd van maandag voor Club Brugge en dan vooral voor trainer Carl Hoefkens. Icoon Jan Ceulemans vindt dat het bestuur onterecht een crisissfeertje gecreëerd heeft.

Ceulemans weet ook hoe dat komt. "Vooral vanwege de reactie van het ­publiek”, zegt Jan Ceulemans in GvA. “De fans kwamen toch enigszins in opstand, door te fluiten en zelfs te juichen voor de tegenstander. Dat zijn toestanden die ze bij Club niet gewend zijn. Zo'n negatieve sfeer was al een hele tijd geleden. En dus vond het bestuur het nodig om een hele dag te ­discussiëren. Om te zien of het nog met Hoefkens kon doorgaan of niet.”

Geen leuke situatie voor een coach. "Als trainer doordoen terwijl je weet dat er intern twijfels zijn: leuk is ­anders. Het goeie is wel dat de spelers ­hebben aangegeven dat ze nog achter hem staan. Dat geeft je toch wat houvast. Dan ga je ervan uit dat zij er alles aan zullen doen om de trein weer op de rails te ­krijgen.”