Johan Boskamp stelt vraagtekens bij trainersontslagen: "En maar klagen over gebrek aan geld"

Carl Hoefkens staat als trainer ter discussie bij Club Brugge. Hij wordt mogelijk de tiende trainer die dit seizoen ontslagen wordt.

Club Brugge beleeft een seizoen waarin het warm en koud blaast. “Wat hij liet zien in de Champions League was fantastisch, maar in België valt het toch heel zwaar tegen. Ze staan dertien punten achter Genk en liggen nu ook nog eens uit de beker”, analyseert Johan Boskamp de situatie in Het Belang van Limburg.

“Dan weet je dat het vroeg of laat begint te rommelen. De spelers hebben hem in het zadel gehouden, maar bij het volgende mindere resultaat weet hij hoe laat het is. Het is nu aan de spelers om te laten zien dat ze echt achter hun trainer staan.”

Hoefkens zou de tiende trainer zijn die moet opstappen. “En we zitten nog niet eens in het nieuwe jaar. Dat is toch niet meer normaal. Alle clubs lopen te klagen over een gebrek aan geld, maar ze blijven wel aan de lopende band hun trainers ontslaan.”