Felice Mazzu wil meteen stunten tegen Anderlecht: "Belangrijk om goed te beginnen"

Felice Mazzu ontvangt maandag met Sporting Charleroi zijn ex-ploeg RSC Anderlecht op Mambourg.

Zijn eerste officiële match met Sporting Charleroi is meteen een kraker tegen zijn ex-ploeg. Vader Pasquale Mazzu (89) kijkt er alvast naar uit.

“Het wordt een speciale wedstrijd”, klinkt het in La Capitale. “Heel bijzonder! Ik hoop dat hij het wint. En hij ook, natuurlijk. Hij vertelde me dat, ook al spraken we er niet veel over.”

Mazzu moet de Zebra’s nieuw leven inblazen. “Er zijn veel jonge spelers en hij zal ze weer op de rails krijgen. En hij heeft wat nodig is om de band met de fans te herstellen. Iedereen mag hem.”

De match tegen Anderlecht zou wel eens cruciaal kunnen zijn. “Het is belangrijk om goed te beginnen. Want als het slecht begint, wordt het meteen ingewikkeld.”