Extra blessurezorgen voor Antwerp en Mark van Bommel moet een briefje bovenhalen: "Kwestie van niemand te vergeten"

Bij Antwerp hadden ze al heel wat geblesseerden. Daar zijn recent nog enkele nieuwe namen bijgekomen.

Antwerp speelt dinsdag op het veld van Westerlo. Voor die wedstrijd kan trainer Mark van Bommel terug op Balikwisha rekenen, maar de blessurelijst blijft lang.

Op de persconferentie moest van Bommel een briefje bovenhalen. "Kwestie van niemand te vergeten", kon er bij hem nog een lachje af. "Yusuf, Gerkens, Engels, Miyoshi, Vines en Haroun zijn nog steeds uit. Daar komen ook nog eens Ekkelenkamp, Valencia en Scott bij. Zij zijn twijfelachtig. Scott liep sowieso geen spierblessure op. Dus dat is dan wel weer goed nieuws."

Van Bommel kwam nog eens terug op de wedstrijd tegen Standard: "Het was misschien wel onze beste wedstrijd tot nu toe. Hoeplijk halen we tegen Westerlo opnieuw dat niveau. Al is het een stabiele ploeg met een duidelijk voetbalidee."