Hugo Cuypers gelooft nog in play-off 1: "Hebben we de vorige keren ook gedaan"

KAA Gent liet tegen Standard dure punten liggen die hen in de strijd om play-off 1 in de problemen kunnen brengen. Toch blijven ze er bij de Buffalo's in geloven.

Club Brugge, Antwerp en Union krijgen de kans om opnieuw wat uit te lopen in de stand en zo de top-4 weer wat minder grijpbaar te maken voor de Buffalo's. Top-4 "Het klopt dat de top-vier opnieuw kan uitlopen, maar dat is wel al vaker gebeurd dit seizoen", meent Hugo Cuypers. "Er vallen veel positieve zaken te halen uit de wedstrijd tegen Standard, al schieten we met een gelijkspel niet veel op. Er komen snel veel wedstrijden aan en we zijn de vorige keren ook in het spoor gekomen van de top-4."

