Mehdi Bayat over mogelijke investeerders bij Charleroi: "Naar het voorbeeld van Club Brugge"

Bij Charleroi praten ze met enkele kandidaat investeerders. Dat heeft voorzitter Mehdi Bayat aan Eleven Sports verteld.

"Momenteel is er nog niets getekend", vertelde Mehdi Bayat aan Eleven Sports. "Het is ook niet de bedoeling dat die investeerder de financiële putten bij Sporting Charleroi gaat putten. Die zijn er overigens niet."

Bayat wil een investeerder die Charleroi mee wil helpen doen groeien: "We willen het doen zoals ze bij Club Brugge hebben gedaan. Dat wil zeggen dat er een fonds gaat komen en dat die geld investeert, ondersteunt en helpt."

"Naast investeringen die we momenteel doen, hebben we ook nood aan eigen middelen. Daarom zijn we op zoek naar een investeerder die aan onze noden en verwachtingen van de club kan beantwoorden", besloot Bayat.