Schrijvers vroeger op het veld dan verwacht en is een echte OHL-boy geworden: "Geen moment getwijfeld"

Een maand vroeger dan verwacht staat Siebe Schrijvers weer op het veld bij OH Leuven. Nadat hij zijn achillespees afscheurde, had niemand dat verwacht, maar voor de middenvelder alvast een dikke opsteker.

"Verrassing! De dokters hadden me dat na mijn operatie ook zo gezegd. Ik rekende er eerst ook niet op, maar naarmate mijn revalidatie vorderde, merkte ik wel dat ik bepaalde dingen sneller kon doen dan vooropgesteld", zegt hij bij HBvL "Na de WK-break mocht ik dan opnieuw meetrainen met de groep en 2,5 week later stond ik tegen Kortrijk voor het eerst weer op het veld.”

Schrik voor een nieuwe blessure heeft hij niet. "De pees voelt goed aan. Ik voel me veilig dat is het belangrijkste, maar ik merk natuurlijk wel dat er nog ruimte is voor verbetering op het vlak van matchritme en mijn conditie.”

Het was een moeilijke periode, maar Schrijvers pakte voor elke uitmatch mee de bus. Een echte ploegspeler. OHL verlengde tijdens zijn revalidatie ook zijn contract. “Daar ben ik hen ook heel dankbaar voor. De gesprekken zijn tijdens mijn revalidatie opgestart, maar lang hebben we niet moeten onderhandelen. Ik vond het een heel mooi gebaar van de club dat ze het volste vertrouwen hadden dat ik weer op mijn oude niveau ging komen. Ik heb dan ook geen moment getwijfeld om bij te tekenen.”