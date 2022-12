Als Haaland Messi en Ronaldo wil inhalen qua goals moet hij de komende twaalf jaar blijven scoren aan de lopende band

Het Noorse fenomeen blijft ieder seizoen verbazen en scoren, maar Messi en Ronaldo inhalen op het vlak van goals wordt heel lastig.

Kevin De Bruyne liet in de The Guardian zijn bewondering blijken voor de nieuwe spits van Manchester City, Erling Haaland. “Als hij fit blijft en zijn ding blijft doen, kan hij op het einde van zijn carrière waarschijnlijk op 600, 700 of zelfs 800 goals uitkomen. Erling is een echte topspits.”

Op zijn 22ste zit Haaland dan ook al aan 180 profgoals. Velen denken dan al snel aan de aantallen van Messi (793 goals) en Cristiano Ronaldo (819) die Haaland mogelijk kan evenaren of verbreken. Op het vlak van goals per match doet Haaland nu al beter met 0,8 goals per match tegenover Messi met 0,79 en Ronaldo met 0,71. Dat andere wonder, Mbappé, zit ook aan 0,71 goals per match.

Nog meer dan tien seizoenen schitteren

Probleem voor Haaland is dat Messi en Ronaldo meer dan een decennia lang, dertien en veertien jaar, meer dan dertig goals maakten per seizoen. Vier seizoenen hadden Ronaldo en Messi zelfs meer dan 50 goals per seizoen, er waren zelfs seizoenen met uitschieters van 60 goals (Ronaldo twee keer, Messi één keer) en zelfs 70 goals (Messi één keer).

Als Haaland de ambitie zou hebben om de aantallen van Messi en Ronaldo te evenaren, wordt dat een lastige opdracht. Als Haaland op zijn 35ste, de leeftijd van Messi nu, de Argentijn wil evenaren moet hij dit seizoen en de komende twaalf seizoenen minstens 50 goals maken. En Messi en ook Ronaldo gaan de netten nog wel een paar keer laten trillen. De Noor zal dus serieus zijn best mogen doen om de uitspraak van De Bruyne over de 800 goals waar te maken.