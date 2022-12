Louis van Gaal laat zich gaan na het WK en geeft meer dan tien miljoen euro uit

De bondscoach van Oranje heeft na het WK zich stevig laten gaan met een aankoop van meer dan tien miljoen euro.

Het is Story die met het verhaal naar buiten komt. “Louis heeft voor ruim tien miljoen euro een penthouse in Noordwijk gekocht”, klinkt het bij een bron van het blad.

Het zou gaan om een penthouse in een hotel dat volledig gestript wordt. Zijn huidige appartement, amper twee kilometer verder wordt verkocht of verhuurd.

Van Gaal verblijft ook heel wat tijd in het jaar in Portugal, maar Noordwijk is vooral dicht bij de kinderen en kleinkinderen. Of ook België, als hij bondscoach zou worden.