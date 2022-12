Zulte Waregem reageert meteen op interesse van rivaal: 'Dit is de concrete aanbieding van Essevee voor Ruud Vormer'

Zulte Waregem is dan toch concreet voor Ruud Vormer. Meer zelfs: de fusieclub heeft de Nederlander zelfs een aanbod gedaan. En daar zit de interesse van KV Kortrijk voor iets tussen.

Mbaye Leye pokerde de voorbije weken nog door te stellen dat Ruud Vormer geen optie meer is voor Zulte Waregem. Maar niets is minder waar. Essevee heeft op de interesse van KV Kortrijk - het zijn niet voor niets rivalen - gereageerd met een concrete aanbieding.

Volgens Het Laatste Nieuws wil Zulte Waregem Vormer tot het einde van het seizoen huren van Club Brugge. Vervolgens ligt er een tweejarig contract - na het seizoen kan de Nederlander transfervrij de overstap maken - klaar aan de Gaverbeek.

Geen last van Club Brugge

Club Brugge is alleszins niet van plan om Vormer iets in de weg te leggen. De aanvoerder mag rekenen op soepelheid voor bewezen diensten. Zelf gaf de middenvelder alvast aan dat hij in Knokke wil blijven wonen. Kortrijk én Waregem zijn alleszins dichtbij…