Hans Vanaken genoot van avondje WK darts: "Ik bel naar Club Brugge dat hij moet blijven"

Hans Vanaken genoot dinsdagavond in Londen van een avondje darts. Hij maakte de zege van Kim Huybrechts tegen titelverdediger Peter Wright live mee.

Een weekje vrijaf hebben de spelers van Club Brugge. Hans Vanaken trok naar Londen met zijn partner Lauren Flemings en woonde er de wedstrijd van Kim Huybrechts bij op het WK darts.

“Hans stuurde me een berichtje”, vertelt Huybrechts aan Het Laatste Nieuws. “Hij vroeg of ik iets kon regelen. Ik ben een grote voetbalfan, weliswaar niet van zijn club, dus heb ik een plekje backstage geregeld. Hans heeft ook aangemoedigd. Het was top.”

En Vanaken bracht dus geluk. Vrijdag speelt Huybrechts tegen onze landgenoot Dimitri Van den Bergh, maar dat zal zonder Hans Vanaken zijn. Dan is hij al terug in België. “Ik bel wel naar Club Brugge dat hij nog moet blijven”, zei Huybrechts, die fan van Royal Antwerp FC is.