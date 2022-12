Kassa kassa: 'Racing Genk stelt woensdag miljoenentransfer voor'

Racing Genk ging voor het eerst in hele lange tijd nog eens onderuit in de competitie. En dus is het alle hens aan dek. Mogelijk kan een wintertransfer helpen.

Racing Genk volgt al sinds vorige zomer de prestaties van Yira Sor van Slavia Praag. De buitenspeler staat nog steeds op het lijstje van Dimitri De Condé. 6,5 miljoen euro En nu is het ook raak. Een akkoord is gevonden, volgens Het Laatste Nieuws werd de speler ondertussen ook al medisch en fysiek gekeurd. Woensdag zou hij officieel worden voorgesteld in de CEGEKA-arena en tekenen voor liefst 4,5 seizoenen. Met de deal is 6,5 miljoen euro gemoeid.