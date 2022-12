Voor Union kwam de WK-break heel goed van pas: "Typisch voor België"

Union SG staat voor een heel belangrijk begin van 2023 met een reeks topwedstrijden na elkaar.

De WK-break kwam zeker niet ongelegen, want er is een typisch probleem in België. Bij alle ploegen, niet alleen bij Union. “Zowel mentaal als fysiek, omdat de spelerskernen in België niet groot genoeg zijn om steeds te roteren”, zegt Anthony Moris aan Het Nieuwsblad.

Toegiften wil Moris niet doen, ook al wordt het moeilijk om op drie fronten top te blijven. “We hebben er de afgelopen drie jaar de gewoonte van gemaakt om het heden ten volle te beleven en niet te veel bij de toekomst stil te staan. Natuurlijk blijft het kampioenschap de belangrijkste competitie, want onze Europese successen hebben we te danken aan onze prestaties in de competitie vorig seizoen.”

Anderlecht, Gent en Antwerp staan heel binnenkort op de agenda. “Daarom was het ook belangrijk dat we met goede intenties meteen weer begonnen na de WK-break. We hebben niks laten liggen, terwijl Brugge bijvoorbeeld uitgeschakeld is in de beker en ook punten verloor tegen Leuven. Het drieluik in januari zal bijzonder zwaar zijn, maar het zijn dit soort wedstrijden waar we van houden, omdat we zo kunnen zien waar we echt staan.”