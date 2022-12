Braziliaanse voetbalgod Pelé is overleden, de 'Zwarte Parel' van het voetbal is niet meer

Brazilië en de wereld wenen. Want voetbalgod en grootheid Pelé is niet meer. Eén van de beste voetballers ter wereld werd 82 jaar.

Edson Arantes do Nascimento, zo luide de volledige naam van Pelé. De Braziliaanse spits die niet alleen de bal, maar ook harten veroverde omdat hij zo een charismatische persoonlijkheid was. Hij was de perfecte ambassadeur voor het Braziliaanse sambavoetbal dankzij zijn wondermooie dribbels.

De Braziliaan won driemaal het WK met zijn land en debuteerde op 16-jarige leeftijd. Hij was 17 jaar toen hij voor het eerst de Wereldbeker in de lucht mocht steken. Hij scoorde meer dan 1000 doelpunten in zijn leven en dit vooral voor zijn grote liefde Santos.

De laatste jaren ging het met de gezondheid van 'De Zwarte Parel' steeds minder. Een tumor in zijn darmen werd behandeld, maar deze behandelingen sloegen uiteindelijk niet meer aan. Op 82-jarige leeftijd verlaat de allergrootste op Aarde deze planeet om op ons neer te kijken als de god die hij is.