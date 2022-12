'Management ontkent dat Radja Nainggolan nieuwe club gevonden heeft'

Radja Nainggolan ontbond vorige week zijn contract dat nog tot deze zomer liep bij Royal Antwerp FC.

Gisteren doken de nodige geruchten op dat Nainggolan met ex-ploeg Cagliari dicht bij een overeenkomst stond. Trainer Claudio Ranieri zou voor de doorslag zorgen.

Het was de Italiaanse krant Corriere dello Sport die het gerucht de wereld instuurde. Cagliari is geen onbekende voor Nainggolan. Hij speelde er van 2010 tot 2014.

Toen hij bij Inter zat werd hij in 2020 en 2021 ook twee keer uitgeleend aan de club van Sardinië. Het management van Nainggolan ontkent bij HLN dat er een deal in de maak is.