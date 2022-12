Tom Vandenberghe maakte op zijn 30ste debuut in 1A: "Hopelijk denkt de club aan mij"

Doelman Tom Vandenberghe debuteerde op zijn dertigste op het hoogste niveau in doel bij KV Kortrijk.

Het was een bijzonder moment voor Vandenberghe. Toen hij ook nog eens KV Kortrijk van een nederlaag tegen competitieleider Racing Genk kon behoeden was het helemaal in orde.

Trainer Bernd Storck feliciteerde zijn doelman achteraf voor zijn debuut. Al gebeurde dat typisch Storck niet euforisch. “Je hebt gewoon je job gedaan, daarom sta je in doel, zei hij me”, lacht Vandenberghe bij kw.be.

Marco Ilic is al een tijdje ziek bij KV Kortrijk, daardoor kreeg Vandenberghe zijn kans. Het is nu uitkijken wat Storck doet als Ilic opnieuw inzetbaar is. “Marko heeft natuurlijk al veel bewezen hier in Kortrijk. Ik tekende voor drie jaar in het Guldensporenstadion en ik denk ook niet dat Marko met zijn kwaliteiten hier nog zo lang blijft spelen.”

“Ik hoop dat ik me getoond heb en de club aan mij denkt wanneer Marko vertrekt. Maar als de coach het vertrouwen in me behoudt, zal ik uiteraard dolgelukkig zijn.”