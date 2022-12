'Wouter Vrancken moet geduld koesteren met nieuwkomer Sor'

Yira Sor tekende bij KRC Genk, maar meteen inzetbaar is de Nigeriaan zeker nog niet voor trainer Wouter Vrancken.

Racing Genk wou Sor vorige zomer al binnenhalen, maar toen wou Slavia Praag niet meteen meewerken aan een transferdeal.

Nu is die er wel gekomen, omdat de Tsjechische ploeg uitgeschakeld is in de groepsfase van de Conference League. Genk betaalt zelfs wat minder dan het afgelopen zomer zou doen.

Sor heeft echter weinig matchritme in de benen, waardoor het afwachten is wanneer hij effectief kan meespelen. Volgens Het Belang van Limburg traint hij deze week nog individueel en sluit hij vanaf maandag aan bij de groepstrainingen van de A-kern.