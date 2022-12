"Bestuur draagt deel van de verantwoordelijkheid, 2023 wordt belangrijk voor imago Mannaert en Verhaeghe"

Voor Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert worden het opnieuw lastige weken waarin keuzes moeten worden gemaakt.

Bij Club Brugge moeten ze op zoek naar een vierde coach in anderhalf seizoen. "Het bestuur draagt een deel van de verantwoordelijkheid dat het mislukt is met Hoefkens", aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

Verantwoordelijkheid

"Ik denk ook wel dat ze nu in de spiegel zullen kijken. Net daarom moet het er straks óp zijn. Stel, je gaat eruit tegen Benfica en je wordt tweede of derde in de competitie. Dan moet je na zes maanden vaststellen dat het ook met de nieuwe trainer niet is gelukt."

"Vandaar dat de keuze nu zo belangrijk is. Want als het nu ook met deze trainer niet lukt, dan zijn ze bij Club de verkeerde weg ingeslagen. 2023 wordt belangrijk voor het imago van Verhaeghe en Mannaert. Want je kan er niet mee blijven wegkomen. Als ze straks met lege handen achterblijven, is dat niet alleen de schuld van de trainer geweest."