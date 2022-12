'Club Brugge ziet één van youngsters vertrekken naar Bundesliga'

Club Brugge heeft aardig wat talenten lopen. Ook bij Club NXT zijn aardig wat interessante profielen aanwezig.

Volgens de Duitse krant Augsburger Allgemeine verkast Arne Engels in januari naar Augsburg, de nummer veertien in de Bundesliga.

Engels is einde contract bij Club Brugge. In vijftien wedstrijden bij Club NXT scoorde hij twee keer en was hij ook goed voor zes assists.

Zeven jaar speelde Engels in het Jan Breydelstadion. In 2015 maakte hij de overstap van AA Gent naar Club Brugge.