Kerstactie van Pro League levert 155.000 euro op, shirt Club Brugge-speler levert meeste geld op

Om Younited Belgium te ondersteunen, organiseerde de Pro League weer een kerstactie door de verkoop van shirts.

Tussen 13 en 29 december kon geboden worden op truitjes van spelers van de Belgische profclubs. Dat leverde dit jaar 155.000 euro, iets meer dan de 152.000 euro van vorig jaar dus.

Het gesigneerde shirt van Simon Mignolet leverde het meeste geld op met 3700 euro. Mike Trésor staat op twee met 2900 euro, Paul Onuachu op drie met 2850 euro. De shirts van Club Brugge brachten het meeste geld op met 14.439 euro gevolgd door die van Antwerp (14.357 euro) en Racing Genk (14.334 euro).

"Daarmee steunen we zo’n 1.000 kwetsbare personen, die dankzij de kracht van voetbal bouwen aan een beter leven en hun plek terugvinden in de maatschappij", reageert Lorin Parys. Younited zet zich via voetbal in voor mensen die strijden tegen kwetsbaarheid op verschillende vlakken zoals huisvesting, psychische gezondheid, welzijn, financiën of verslaving.