Marc Degryse denkt terug aan de start van Alfred Schreuder: "Ze verloren twee keer van Gent"

Toen Philippe Clement richting AS Monaco vertrok haalde Club Brugge met Alfred Schreuder een onverwachte pion als trainer binnen.

Marc Degryse hoopt dat Club Brugge uit de aanstelling van Alfred Schreuder begin dit jaar geleerd heeft. “Die keuze voor Schreuder, ik was daar al een beetje verbaasd over. Hij had toch ook niet echt veel op zijn palmares staan”, zegt Degryse aan Het Laatste Nieuws.

De start was toen bijzonder moeilijk voor blauwzwart. “Ze verloren twee keer van Gent. Uitgeschakeld in de beker met 0-3 en ook nog eens 1-2 in de competitie.”

Dat kan Brugge zich dit keer echt niet meer permitteren. “Als dat straks met de nieuwe coach wéér zo zou zijn, dan is het wel belangrijk eens terug te denken aan die start. ’t Is tegen Genk en Anderlecht, hé.”