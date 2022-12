Marc Overmars net nu even buiten strijd, maar: 'Antwerp heeft oplossing en wil naast Blind nog versterking op deze positie'

Royal Antwerp FC zal het even moeten zien te rooien zonder Marc Overmars. Heeft dat gevolgen voor de transferpolitiek?

“Marc Overmars, directeur voetbalzaken van RAFC, is opgenomen in het ziekenhuis met een licht infarct. Marc stelt het intussen goed, maar zal het nog een tijdje rustiger aan moeten doen", aldus Antwerp in een persbericht vrijdag.

Rest dus de vraag: wat met de gevolgen in de maand januari en de transfers? Er wordt al eventjes werk gemaakt van de komst van Blind, al is er concurrentie uit Spanje.

Bovendien wil Antwerp volgens Het Nieuwsblad ook nog een centrale middenvelder aantrekken. De krant vermoed dat general manager Sven Jacques en hoofdscout Joachim Vercaigne net als voor de komst van Overmars opnieuw wat meer hooi op de vork zullen nemen wat transfers betreft.