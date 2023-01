'Club Brugge strijdt met PSV om handtekening van Noorse spits die 5 miljoen euro moet kosten'

Doordat Cyle Larin en ook Roman Yaremchuk nog niet konden overtuigen zoekt Club Brugge naar aanvallende versterking op de transfermarkt. Het zou daarbij uitgekomen zijn bij een Noorse spits van Molde.

Ola Brynhildsen (23) zou op de radar staan van de Belgische landskampioen. De Noor speelde dit seizoen in de Noorse competitie al negentien matchen en scoorde daarin elf keer. Ook in de Conference League speelde Brynhildsen, onder meer tegen KAA Gent, al dit seizoen. Hij scoorde in zes matchen drie keer.

Volgens de Amerikaanse journalist John Birky zou PSV interesse tonen en ook al ver gevorderde gesprekken hebben gevoerd met Molde, maar nu heeft ook Club Brugge zich dus gemeld. De marktwaarde van Brynhildsen zou op zo'n 3 miljoen euro worden geschat, Molde zou 5 miljoen euro willen.

BREAKING: 🚨| PSV are interested in Brynhildsen of Molde FK. Club wants €5M. There are "advanced" talks between both clubs. #PSV 🔜



Club Brugge also interested. ⏳️ pic.twitter.com/lkWvpL7rGQ